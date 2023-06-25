Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdetJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 2: Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdet
88 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 6
Heute stoßen die Schrebergärtner auf unterschiedlichste Herausforderungen: In Bochum kämpfen Martin und Jesus mit dem Aufbau ihres Pools und in Pößneck ist v. Zu toppen ist das nur noch vom komplizierten Pizzaofenaufbau in Duisburg, der Mikes und Angies Beziehung mal wieder auf eine harte Probe stellt. Gut, dass zumindest in Berlin bei Netti und Evelyn der Kontrollgang nur die üblichen Ärgernisse bereithält ...
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen