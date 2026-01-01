Die Selberschrauber
Ab 12
Ab 12
Die Selberschrauber
Mach es selbst! In der Werkstatt von Nikolas und Andreas Chojnacki ist beim Schrauben und Spachteln „Do it yourself“ angesagt. Dort führen Autobesitzer ohne große Investitionen in Equipment und Räumlichkeiten Reparaturen am eigenen Fahrzeug durch. Die Brüder vermieten in Berlin 30 Hebebühnen und Werkzeug an Hobby-Bastler und Freizeit-Mechaniker. Egal, ob Minivan, Maserati oder Trabant: Im Osten der Hauptstadt werden alle Patienten in Eigenregie verarztet. Und Nikolas und Andreas koordinieren das wilde Treiben, denn beim Tüfteln am Fahrwerk oder am Vergaser läuft nicht immer alles rund. Wenn ein technisches Debakel droht, stehen die Kfz-Profis der Kundschaft mit fachkundigem Rat zur Seite.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.