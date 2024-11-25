Die Selberschrauber
Folge vom 25.11.2024: Teamwork
45 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Sven tüftelt an seinem Maserati und seine Freundin Judith nimmt an ihrer Yamaha kosmetische Veränderungen vor. Die Leidenschaft fürs Fahren hat die beiden zusammengebracht. Und gemeinsam schrauben ist nicht nur schöner, sondern spart auch Geld. Oliver will in der Kfz-Selbsthilfewerkstatt die Querlenkung und die Stoßdämpfer seines Dodge Nitro erneuern. Er plant mit dem Geländewagen eine Tour nach Rumänien. Und Sabine und Michael kümmern sich im Osten der Hauptstadt um den Wagen der Nachbarin. Dabei nimmt das Duo unter der Hebebühne unfreiwillig ein „Ölbad“.
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Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.