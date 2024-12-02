Die Selberschrauber
Folge vom 02.12.2024: Oldies but Goldies
45 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
In der Selbsthilfewerkstatt herrscht mächtig Trubel. Alle 30 Hebebühnen sind belegt. Maximilian will an einem Toyota die Wasserpumpe austauschen. Dabei stößt er auf Hindernisse. Die Reparatur wird zur Geduldsprobe. Thorsten bekommt es nebenan mit Rostablagerungen zu tun. Er macht für seinen Kunden einen Plymouth aus den 1940er-Jahren fahrtauglich. Thomas nimmt den Motorblock seines acht Jahre alten BMWs auseinander. Und Niko schraubt in Berlin-Hoppegarten an einem Stück ostdeutscher Geschichte auf vier Rädern. Der Auspuff seines „Trabbis“ macht Probleme.
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Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.