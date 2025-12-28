Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Tarek, Christina und Jessie

sixxStaffel 3Folge 1vom 03.01.2026
Tarek, Christina und Jessie

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 1: Tarek, Christina und Jessie

21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Gemeinsam mit ihrem Freund und Maklerkollegen Jessie Rodriguez renovieren Tarek und Christina ein Haus im Craftsman-Stil in der Altstadt von Santa Ana, Kalifornien.

