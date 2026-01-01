Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das unvollendete Haus

sixxStaffel 3Folge 2vom 03.01.2026
Folge 2: Das unvollendete Haus

21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

In Long Beach, Kalifornien, investieren Tarek und Christina in eine vielversprechende Immobilie, die allerdings einen Haken hat: Seine Besitzer hatten mit diversen Renovierungsarbeiten begonnen, sie jedoch nicht fertiggestellt ...

sixx
