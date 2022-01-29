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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Horrorhaus

sixxStaffel 4Folge 12vom 29.01.2022
Das Horrorhaus

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 12: Das Horrorhaus

21 Min.Folge vom 29.01.2022Ab 6

Tarek und Christina sehen sich eine Immobilie in Santa Ana, Kalifornien, an. Während der Besichtigung merken die Super-Makler, dass sie im Falle eines Kaufes viel Arbeit in dieses baufällige Projekt stecken müssten.

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