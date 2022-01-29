Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 12: Das Horrorhaus
21 Min.Folge vom 29.01.2022Ab 6
Tarek und Christina sehen sich eine Immobilie in Santa Ana, Kalifornien, an. Während der Besichtigung merken die Super-Makler, dass sie im Falle eines Kaufes viel Arbeit in dieses baufällige Projekt stecken müssten.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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