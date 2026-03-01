Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

sixxStaffel 4Folge 6vom 08.03.2026
Folge 6: Ein Freundschaftsdienst

21 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Tarek und Christina bekommen einen Anruf von ihrem langjährigen Freund Carlos, der sein Haus verkaufen will. Als erfahrene Makler wissen sie natürlich, dass man mit ein paar Arbeiten an den richtigen Stellen den Preis in die Höhe treiben kann. Kurzerhand entschließen sie sich, Carlos bei seinem Projekt unter die Arme zu greifen.

