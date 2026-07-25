Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Wo alles begann
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Tarek hat ein ganz besonderes Angebot erhalten, das er sich nicht entgehen lassen möchte. Das neue Projekt lässt ihn in Erinnerungen schwelgen, denn in Fullerton hat er damals sein allererstes Haus verkauft. Gemeinsam mit Christina besichtigt er die heruntergekommene Immobilie. Können die beiden Makler das Objekt in neuem Glanz erstrahlen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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