Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 9: Das Architektenhaus
21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Tarek und Christina sehen sich ein Haus in einer ganz besonderen Gegend in Anaheim, Kalifornien, an. Das Objekt entpuppt sich als wahres Schmuckstück und könnte den Maklern jede Menge Geld einbringen. Doch die Küche stellt einen enormen Kostenpunkt dar und auch auf der Veranda gibt es einiges zu tun. Können die beiden das Projekt rechtzeitig zum Abschluss bringen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren