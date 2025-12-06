Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Superklasse

Die Superklasse: Finale

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 06.12.2025
Die Superklasse: Finale

Die Superklasse: FinaleJetzt kostenlos streamen

Die Superklasse

Folge 13: Die Superklasse: Finale

31 Min.Folge vom 06.12.2025

Drei Volksschulklassen aus ganz Österreich treffen im Finale aufeinander. Geschicklichkeit, Wissen und Kreativität werden in mehreren Spielrunden auf die Probe gestellt. Die Klasse, die alle Spielrunden am besten meistert, holt sich den Titel „Die Superklasse“. Im Finale treten Klassen aus dem Burgenland, der Steiermark und Vorarlberg gegeneinander an. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Superklasse
ORF Kids
Die Superklasse

Die Superklasse

Alle 1 Staffeln und Folgen