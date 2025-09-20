Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Superklasse

Die Superklasse: Burgenland

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 20.09.2025
Die Superklasse: Burgenland

21 Min.Folge vom 20.09.2025

Die Superklasse geht in die zweite Runde! Aus dem Burgenland treten die VS Eisenstadt (gelb) und die VS Kleinhöflein (blau) gegeneinander an. Fünf Kinder aus jeweils beiden Klassen bilden die Teams, die die Spiele bestreiten. Angefeuert werden sie von ihren Schulkamerad:innen gemeinsam mit den Lehrer:innen. Welche Klasse wird sich diesmal als Siegerklasse durchsetzen können? Bildquelle: ORF

ORF Kids
