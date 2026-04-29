Staffel 1Folge 4vom 29.04.2026
Ein Thunderman kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 4: Ein Thunderman kommt selten allein
22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Phoebe und Max haben Chloe, Jinx und Booch erlaubt, einen Horrorfilm zu gucken und Süßigkeiten zu essen. Jetzt wollen deren Eltern Chloes Eltern treffen. Max und Phoebe verwandeln sich also in Hank und Barb - doch dann tauchen diese tatsächlich auf.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon