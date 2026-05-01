Staffel 1Folge 6vom 01.05.2026
Der Jungs-Mädels-AbendJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 6: Der Jungs-Mädels-Abend
21 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Beim Besuch der Thundermans stellt sich heraus, dass Cherry immer noch ihre Superkräfte hat. Sie verspricht, sie am Ende des Tages abzugeben. Als ihre Kräfte versagen, geraten alle in Gefahr. Max hat viel Spaß mit Jinx, was Colosso nicht gefällt.
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Die Thundermans: Undercover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon