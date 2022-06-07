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Die Tierärzte von Houston

Das Tattoo-Versprechen

TLCFolge vom 07.06.2022
Das Tattoo-Versprechen

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 07.06.2022: Das Tattoo-Versprechen

45 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12

Das texanische Tierarzt-Trio freut sich auf die Eröffnung einer weiteren Klinik. Standort der neuen Zweigstelle ist Aldine, ein nördlicher Vorort von Houston. Um die Neueröffnung gebührend zu feiern, haben Dr. Blue und seine Kollegen einen Pakt geschlossen. Sie wollen sich alle drei tätowieren lassen! Auch in dieser Folge: Bei Strupphuhn Salem muss ein Abszess am Auge entfernt werden, Pudel-Mischling Nitro leidet an einer so genannten Patellaluxation, einer Kniescheiben-Instabilität, und bei den Kids steht eine Alice-im-Wunderland-Party auf dem Programm.

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