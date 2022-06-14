Die Tierärzte von Houston
Folge vom 14.06.2022: Das große Football-Match
44 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 6
Zwei Mädchen haben eine wildlebende Schildkröte gefunden, die einen Angelhaken verschluckt hat. Jetzt ist das Tier im „Cy-Fair Animal Hospital“ gelandet, wo der tückische Fremdkörper fachgerecht entfernt werden soll. Kein Problem für Dr. Ross. Außerdem muss ein Dackel-Mischling zur Kieferuntersuchung und Dr. Lavigne behandelt die Hefepilzinfektion einer streunenden Katze. Bei aller Arbeit wird aber auch das Privatleben beim Tierarzt-Trio in Houston groß geschrieben. Daher toben sich die Veterinäre am Wochenende mit ihren Kids bei einem spaßigen Football-Match aus.
