Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tierärzte von Houston

Das große Football-Match

TLCFolge vom 14.06.2022
Das große Football-Match

Das große Football-MatchJetzt kostenlos streamen

Die Tierärzte von Houston

Folge vom 14.06.2022: Das große Football-Match

44 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 6

Zwei Mädchen haben eine wildlebende Schildkröte gefunden, die einen Angelhaken verschluckt hat. Jetzt ist das Tier im „Cy-Fair Animal Hospital“ gelandet, wo der tückische Fremdkörper fachgerecht entfernt werden soll. Kein Problem für Dr. Ross. Außerdem muss ein Dackel-Mischling zur Kieferuntersuchung und Dr. Lavigne behandelt die Hefepilzinfektion einer streunenden Katze. Bei aller Arbeit wird aber auch das Privatleben beim Tierarzt-Trio in Houston groß geschrieben. Daher toben sich die Veterinäre am Wochenende mit ihren Kids bei einem spaßigen Football-Match aus.

Alle verfügbaren Folgen