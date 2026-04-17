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Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee: Atemlos

ORF2Staffel 1Folge 37vom 17.04.2026
Die Toten vom Bodensee: Atemlos

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Die Toten vom Bodensee

Folge 37: Die Toten vom Bodensee: Atemlos

90 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Der Fund einer toten Frau im Bodensee zieht das Ermittler-Team in einen Strudel aus Visionen, Lügen und Angst. Eine Frau wird drei Tage nach ihrem Verschwinden tot aus dem Bodensee geborgen. Tauchgewicht und Schädelverletzung sprechen für Mord. Rätselhaft bleibt, warum sie sich zuvor stark veränderte und begann, gespenstische Bilder zu malen. Oberländer untersucht den Fall, während sein eigenes Leben von familiären Belastungen geprägt ist. Die mystische Atmosphäre des Bodensees konfrontiert alle Beteiligten mit ihren verdrängten Ängsten. Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Alina Fritsch (Luisa Hoffmann) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Fiona Katharina Neumeier (Luna Oberländer) Regie: Michael Schneider Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann Bildquelle: ORF/Graf Film/Manuel Paul

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