Die Toten vom Bodensee: AtemlosJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 37: Die Toten vom Bodensee: Atemlos
Der Fund einer toten Frau im Bodensee zieht das Ermittler-Team in einen Strudel aus Visionen, Lügen und Angst. Eine Frau wird drei Tage nach ihrem Verschwinden tot aus dem Bodensee geborgen. Tauchgewicht und Schädelverletzung sprechen für Mord. Rätselhaft bleibt, warum sie sich zuvor stark veränderte und begann, gespenstische Bilder zu malen. Oberländer untersucht den Fall, während sein eigenes Leben von familiären Belastungen geprägt ist. Die mystische Atmosphäre des Bodensees konfrontiert alle Beteiligten mit ihren verdrängten Ängsten. Besetzung: Matthias Koeberlin (Micha Oberländer) Alina Fritsch (Luisa Hoffmann) Hary Prinz (Thomas Komlatschek) Stefan Pohl (Thomas Egger) Fiona Katharina Neumeier (Luna Oberländer) Regie: Michael Schneider Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann Bildquelle: ORF/Graf Film/Manuel Paul
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