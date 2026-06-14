Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee: Die Messias

ORF2Staffel 1Folge 38vom 14.06.2026
Die Toten vom Bodensee: Die Messias

Die Toten vom Bodensee: Die MessiasJetzt kostenlos streamen

Die Toten vom Bodensee

Folge 38: Die Toten vom Bodensee: Die Messias

90 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Eine Stradivari entfesselt Virtuosität und Tod und führt Ermittler auf eine gefährliche Spur. Ein Mann wird im luxuriösen Anwesen seiner Ehefrau erdrosselt aufgefunden, zunächst deutet alles auf einen Einbruch hin. Doch das Ermittlerduo entdeckt in einem geheimen Ausstellungsraum, dass eine seit Jahrzehnten vermisste Stradivari-Geige verschwunden ist: "Die Messias". Um sie rankt sich der Mythos, dass ihre Spielerinnen und Spieler zwar zu Virtuosität gelangen, dafür jedoch eines gewaltsamen Todes sterben müssen. Bildquelle: ORF/Graf Film/Manuel Paul

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Toten vom Bodensee
ORF2
Die Toten vom Bodensee

Die Toten vom Bodensee

Alle 1 Staffeln und Folgen