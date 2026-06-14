Die Toten vom Bodensee: Die MessiasJetzt kostenlos streamen
Die Toten vom Bodensee
Folge 38: Die Toten vom Bodensee: Die Messias
90 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Eine Stradivari entfesselt Virtuosität und Tod und führt Ermittler auf eine gefährliche Spur. Ein Mann wird im luxuriösen Anwesen seiner Ehefrau erdrosselt aufgefunden, zunächst deutet alles auf einen Einbruch hin. Doch das Ermittlerduo entdeckt in einem geheimen Ausstellungsraum, dass eine seit Jahrzehnten vermisste Stradivari-Geige verschwunden ist: "Die Messias". Um sie rankt sich der Mythos, dass ihre Spielerinnen und Spieler zwar zu Virtuosität gelangen, dafür jedoch eines gewaltsamen Todes sterben müssen. Bildquelle: ORF/Graf Film/Manuel Paul
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Die Toten vom Bodensee
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Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2