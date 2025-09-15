Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 10

Staffel 4Folge 10
Folge 10

Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 10: Folge 10

55 Min.

Der König schließt einen Friedensvertrag mit Frankreich und muss als Teil des Pakts auch die Stadt Boulogne wieder aufgeben. Nachdem Henry VIII. vom Tod seines langjährigen Freundes Charles Brandon erfahren hat, macht er sich Gedanken um seine eigene Sterblichkeit. Im Angesicht des Todes begegnen dem Monarchen noch einmal die Geister seiner Ehefrauen.

