Die Tudors

Folge 4

Staffel 4Folge 4
Folge 4

Die Tudors

Folge 4: Folge 4

49 Min.Ab 12

Henry VIII. kehrt wie neugeboren von seiner Reise nach Nordengland an den Hof zurück. Voller Begierde für seine junge Königin ahnt er nicht, dass Catherine inzwischen einem anderen zugetan ist. Catherine wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ihr ehemaliger Liebhaber Francis auftaucht und versucht, sie zu erpressen. Doch jemand kommt Francis zuvor: Den König erreicht ein anonymer Brief, in dem seine Frau des Ehebruchs beschuldigt wird.

