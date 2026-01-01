Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Ab 12
Ab 12
Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Akribische Detektivarbeit und spannende Fallanalysen mit überraschenden Wendungen: Erfahrene Ermittler begeben sich auf Spurensuche und rekonstruieren mit wissenschaftlichen Methoden Unfälle im Straßenverkehr. Dabei kommen computergestützte Modelle und hoch spezialisierte Geräte zum Einsatz. Warum hat ein Biker auf einer geraden Strecke nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren? Hatte das Zweirad einen technischen Defekt oder wurde es manipuliert? Wie kam es auf einer Landstraße zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang? Und wurde an einer Ampel plötzlich stark gebremst, um die Versicherungssumme abzukassieren? Die Experten decken mit ihrem Fachwissen die Wahrheit auf.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.