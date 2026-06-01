Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Folge vom 01.06.2026: Radfahrer von Rechts
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In Wegberg steht ein schwerer Vorwurf im Raum: Ein Autofahrer soll einen Versicherungsbetrug begangen haben. Es steht Aussage gegen Aussage. Jochen Lehmkuhl und sein Team versuchen, den Fall aufzuklären. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, heuern die Unfallermittler sogar einen professionellen Stuntman an. Im Westerwald soll ein „digitaler Zeuge“ den Grund für ein fatales Lenkmanöver offenbaren. Und in Hannover stellt sich die Frage: Warum geriet ein Rollerfahrer in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn? Zeugen bringen Heiko Johannsen auf die richtige Spur.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.