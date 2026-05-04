Spurensuche in der DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Folge vom 04.05.2026: Spurensuche in der Dunkelheit
45 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Ein Pkw ist bei Schneeregen kurz hinter dem Ortsausgangsschild von Obererbach in das Heck eines Rollers gekracht. Dabei wurde der 61-jährige Fahrer des Zweirads verletzt. Ein Expertenteam der Polizei versucht, die digitalen Steuergeräte des Wagens auszulesen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. In Rheine kommen in dieser Folge bei der Untersuchung eines möglichen Betrugsfalls hochsensible Akustikkameras zum Einsatz. Und in Hannover gilt es nach einem schweren Crash auf einer gut einsehbaren Bundesstraße ebenfalls, knifflige Rätsel zu lösen.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.