Max Mutzke, Simon Gosejohann und Joachim LlambiJetzt kostenlos streamen
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Folge 5: Max Mutzke, Simon Gosejohann und Joachim Llambi
114 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12
Max Mutzke soll aus einem Heißluftballon springen. Simon Gosejohann setzt sich mehrfach G-Kräften aus, wie sie sonst Astronauten erfahren. Und für Joachim Llambi, wird es auf einem See so brenzlich, dass er Hilfe braucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben