Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen Bendel

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 30.04.2023
Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen Bendel

Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen BendelJetzt kostenlos streamen

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Folge 3: Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen Bendel

106 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12

Bei einem Naturvolk in Namibia betreibt Lola Weippert Völkerverständigung und muss dabei viel Fingerspitzengefühl beweisen. Jochen Bendel steckt in Finnland knietief im Sumpf und muss über seine konditionellen Grenzen gehen. Und für Joachim Llambi heißt es in Slowenien: schlecht gehämmert ist halb abgesoffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
ProSieben
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?

Alle 1 Staffeln und Folgen