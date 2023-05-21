Mickie Krause, Arabella Kiesbauer & Oana NechitiJetzt kostenlos streamen
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Folge 6: Mickie Krause, Arabella Kiesbauer & Oana Nechiti
98 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
In Lappland macht sich Arabella Kiesbauer auf den Weg zum Weihnachtsmann. Auf Teneriffa hat Mickie Krause plötzlich eine Klinge am Hals. Und für Oana Nechiti steht in Thailand ein heißer Tanz mit Ziegen an.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben