Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Vereinskaiser

Staffel 01 Folge 02 - Die Vereinskaiser

ATVStaffel 1Folge 2vom 04.03.2020
Staffel 01 Folge 02 - Die Vereinskaiser

Staffel 01 Folge 02 - Die VereinskaiserJetzt kostenlos streamen

Die Vereinskaiser

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Die Vereinskaiser

47 Min.Folge vom 04.03.2020Ab 6

In der zweiten Folge besuchen wir den Verein "Nawagee" im niederösterreichischen Amstetten. Dieser Verein hat sich der japanischen Fesselkunst verschrieben. Jede Woche treffen sich die Mitglieder im Clublokal und üben neue Knoten und Fesselformen. Gerald und Sabine sind Gründungsmitglieder und auch schon lange privat ein Paar. Sie fesseln auch andere Mitglieder im Verein, um Neulingen die Scheu zu nehmen, außerdem können sie so ihr Wissen optimal weitergeben. Rund 7000 Mitglieder hat der Fanclub der österreichischen Volksmusikgruppe "Die Edlseer". Gegründet wurde der Verein vor über 25 Jahren. Damals waren die Edlseer noch relativ unbekannte, aber aufstrebende Volksmusiker. Mittlerweile hat die Truppe rund um Sänger Fritz Kristoferitsch nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz viele Anhänger. Diesmal steht eine Fanwanderung in der Steiermark an. 2000 Menschen spazieren friedlich durch die Weinberge. Und die Musiker sind ständig dabei. Außerdem begleiten wir einen Schuhplattler-Verein aus Frohnleiten zu einem Plattlerwettbewerb in der Steiermark. Das Besondere daran: Hier dürfen zum ersten Mal auch Frauen antreten. Die Damen sind ehrgeizig und haben für den Auftritt beim Wettbewerb monatelang geübt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Vereinskaiser
ATV
Die Vereinskaiser

Die Vereinskaiser

Alle 1 Staffeln und Folgen