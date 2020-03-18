Staffel 01 Folge 04 - Die VereinskaiserJetzt kostenlos streamen
Jedes Jahr spielt der steirische Perchtenverein „Lembacher Eisteifl'n“ mit dem Feuer. Denn, es steht wieder der Prechtenlauf in Riegersburg an. Über 5000 Zuschauer werden erwartet und mehr als 400 Perchten sind angemeldet. Obmann und Chef der Truppe ist Martin. Rund sechs Monate Vorbereitungszeit liegen hinter ihm. Der Steirer ist seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen.Das gesamte Stadtgebiet muss noch abgesperrt werden, bevor böse Gesellen und der feuerspeiende Krampus höchst persönlich durch die dunkeln Gassen spuken können. Auch in Tulln wird es wild. Einmal im Jahr findet die Donauschau in der Messehalle statt. Rund 1700 Tiere sind hier diesmal ausgestellt. Erwin ist seit 13 Jahren Obmann des Kleintierzuchtvereins und leidenschaftlicher Kanarienvogel-Züchter. Die Bewertung seiner Vögel durch die Jury ist heute nur Nebensache. Er muss sicherstellen, dass die Veranstaltung reibungslos abläuft. Außerdem mit dabei: Der Freizeitverein Altenwörth in Niederösterreich. Zusammen mit Vorsitzendem Ricky stürzen sich zahlreiche Hartgesottene in die eisernen Fluten der Donau. Aber das Eisschwimmen will gut vorbereitet sein: Trainiert wird schon ab Anfang September, sobald die Temperatur des Wassers unter 10 Grad liegt. Was Eisschwimmerin Alexandra besonders schätzt: den Kalorienverbrauch. „500 Kalorien in knapp 15 Minuten. Dafür stehen andere eine Stunde am Crosstrainer“.
