Staffel 01 Folge 03 - Die Vereinskaiser
Die Vereinskaiser
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Die Vereinskaiser
Diesmal besuchen wir die Mitglieder vom Kärntner Saunaverein „Saunaperle“. Alen, der als Baumeister tätig ist, geht mehrmals in der Woche in die Sauna und macht für die Mitglieder immer wieder Event-Aufgüsse. Die Saunaleidenschaft des Kärntners geht so weit, dass er sich jetzt auch mit anderen Saunameistern messen will: Er tritt bei der Österreichischen Meisterschaft im gesunden Aufguss an und will den Titel holen. Außerdem treffen wir die Mitglieder des Freddy Quinn Vereins in Wien. Edi und Gitti sammeln seit 35 Jahren alles, was sie über den Schlagerstar aus den 70ern finden konnten. Rund 140.000 Euro haben die Pensionisten für ihre Sammlung bereits ausgegeben - und sie teilen ihre Leidenschaft mit anderen Vereinsmitgliedern. Beim Clubabend im Wohnpark Alt Erlaa wird gemeinsam Film geschaut, gesungen, getanzt und in Erinnerungen geschwelgt. Besonders nobel geht es im Austrian Beagle Club zu. Denn der britische Hochadel beschäftigt sich seit dem 16. Jahrhundert mit Beagle Hunden - deshalb hat die Rasse auch den Ruf, besonders exklusiv zu sein. Den Austrian Beagle Club gibt es seit 1976. Alexandra Lehner Piesinger ist die Präsidentin des Clubs und lädt diesmal zur Clubsiegerschau auf Schloss Aistershaim. Dort werden die Hunde von einer strengen Richterin bewertet. Es geht um Schönheit, die richtige Haltung, Größe, den perfekten Stand der Zähne sowie die Rute des Tiers.
