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Die Wahrheit über Bio-Gärtnern

Die Wahrheit über Bio-Gärtnern

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 24.03.2025
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Die Wahrheit über Bio-Gärtnern

Folge 1: Die Wahrheit über Bio-Gärtnern

46 Min.Folge vom 24.03.2025

Bio-Garteln boomt, seitdem immer mehr Menschen wenigstens im eigenen Garten keine Chemie und kein Gift haben wollen. Doch nicht alles, was Bio ist, ist auch nachhaltig und ökologisch. Erde, Düngemittel, aber auch Gartenhilfsmittel wie etwa biologische Spritzmittel – ohne diese Bestandteile kommen kein Gärtner und keine Gärtnerin aus. Wie sicher kann man sein, hier wirklich zu ökologisch Unbedenklichem zu greifen? Bildquelle: ORF/WERANY

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