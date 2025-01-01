Die Wahrheit über Bio-Gärtnern
Die Wahrheit über Bio-Gärtnern
Bio-Garteln boomt, seitdem immer mehr Menschen wenigstens im eigenen Garten keine Chemie und kein Gift haben wollen. Doch nicht alles, was Bio ist, ist auch nachhaltig und ökologisch. Erde, Düngemittel, aber auch Gartenhilfsmittel wie etwa biologische Spritzmittel – ohne diese Bestandteile kommen kein Gärtner und keine Gärtnerin aus. Wie sicher kann man sein, hier wirklich zu ökologisch Unbedenklichem zu greifen?
