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Die Wiener Alpen

Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle Landpartie

ORF2Staffel 1Folge 10vom 15.08.2026
Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle Landpartie

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Die Wiener Alpen

Folge 10: Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle Landpartie

24 Min.Folge vom 15.08.2026

Eine Reise durch die Bucklige Welt, das Wechselland, die Semmering-Rax-Schneeberg-Region und das Schneebergland führt zu Menschen, die Nachhaltigkeit und die Rückbesinnung aufs Wesentliche leben. Regionale Lebensmittel, nachhaltige Landbewirtschaftung und ein achtsamer Umgang mit der Kulturlandschaft prägen ihren Alltag. Wo Natur, Gastronomie und Kultur zusammentreffen, wird die Rückkehr zum Ursprung spürbar. Bildquelle: ORF

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