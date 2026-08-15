Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle LandpartieJetzt kostenlos streamen
Die Wiener Alpen
Folge 10: Die Wiener Alpen - Eine kulinarisch kulturelle Landpartie
24 Min.Folge vom 15.08.2026
Eine Reise durch die Bucklige Welt, das Wechselland, die Semmering-Rax-Schneeberg-Region und das Schneebergland führt zu Menschen, die Nachhaltigkeit und die Rückbesinnung aufs Wesentliche leben. Regionale Lebensmittel, nachhaltige Landbewirtschaftung und ein achtsamer Umgang mit der Kulturlandschaft prägen ihren Alltag. Wo Natur, Gastronomie und Kultur zusammentreffen, wird die Rückkehr zum Ursprung spürbar. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Wiener Alpen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2