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Die Wiener Alpen

Die Wiener Alpen - Abenteuer für Genießer

ORF2Staffel 1Folge 9vom 08.08.2026
Die Wiener Alpen - Abenteuer für Genießer

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Die Wiener Alpen

Folge 9: Die Wiener Alpen - Abenteuer für Genießer

25 Min.Folge vom 08.08.2026

Die Wiener Alpen vereinen Landschaft, Kultur und Kulinarik. Die Reise führt durch die Bucklige Welt, das Semmering-Rax-Schneeberggebiet, das Wechselland und das Schneebergland: zu einem Köhler in Rohr am Gebirge, ins Höllental mit Künstlerin Eva Wagner, zu Schafkäseproduzenten, Koch Uwe Machreich in Bad Schönau, einem Fruchtsaftproduzenten und Markus Wagner vom Wolfsbräu. Abschluss ist die Fischerhütte am Schneeberg. Bildquelle: ORF/Marx Media

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