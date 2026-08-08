Die Wiener Alpen - Abenteuer für GenießerJetzt kostenlos streamen
Die Wiener Alpen
Folge 9: Die Wiener Alpen - Abenteuer für Genießer
25 Min.Folge vom 08.08.2026
Die Wiener Alpen vereinen Landschaft, Kultur und Kulinarik. Die Reise führt durch die Bucklige Welt, das Semmering-Rax-Schneeberggebiet, das Wechselland und das Schneebergland: zu einem Köhler in Rohr am Gebirge, ins Höllental mit Künstlerin Eva Wagner, zu Schafkäseproduzenten, Koch Uwe Machreich in Bad Schönau, einem Fruchtsaftproduzenten und Markus Wagner vom Wolfsbräu. Abschluss ist die Fischerhütte am Schneeberg. Bildquelle: ORF/Marx Media
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Die Wiener Alpen
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