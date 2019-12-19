Zum Inhalt springenBarrierefrei
1976 kommt es in Colonia zu einem Vorfall, bei welchem der Arzt einen Jungen erschießt. Der Anwalt Leo fährt einen Mann an und will ihn ins Krankenhaus bringen. Der Mann behauptet, Pedro zu sein. Leo glaubt ihm nicht, da Pedro für tot erklärt wurde.

