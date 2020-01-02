Dignity
Folge 6: Folge 6
50 Min.Folge vom 02.01.2020Ab 16
Caro ist neben älteren auch aktuellen Verbrechen der Colonia auf der Spur. Eine Lieferung nach Teheran wird gerade vorbereitet. Pedro gibt Leo einen wertvollen Tipp. Als sie den Container finden, explodiert dieser und ein Polizist wird verletzt.
Genre:Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn