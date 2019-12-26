Dignity
Folge 4: Folge 4
54 Min.Folge vom 26.12.2019Ab 16
Die Colonia will verhindern, dass Pedro sich an einen Vorfall erinnert. Er wird einer Elektroschocktherapie unterzogen. Im Jahr 1997 wird Hausmann von Leo und Pamela befragt. Doch die Beweise existieren nicht mehr und so kommt Hausmann wieder frei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dignity
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn