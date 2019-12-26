Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4

Staffel 1Folge 4vom 26.12.2019
54 Min.Folge vom 26.12.2019Ab 16

Die Colonia will verhindern, dass Pedro sich an einen Vorfall erinnert. Er wird einer Elektroschocktherapie unterzogen. Im Jahr 1997 wird Hausmann von Leo und Pamela befragt. Doch die Beweise existieren nicht mehr und so kommt Hausmann wieder frei.

