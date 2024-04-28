Ein Abend bei CrispyRob voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 2: Ein Abend bei CrispyRob voller Überraschungen
59 Min.Folge vom 28.04.2024
In Folge zwei taucht CrispyRob tief in seine russischen Wurzeln ein und präsentiert ein Menü, das Tradition und Überraschung vereint. Er zeigt beeindruckende Kochkünste und bringt eine besondere Überraschung ins Spiel, die während des Dinners enthüllt wird und die Spannung steigert. Diese könnte entscheidend die Bewertungen von Max, Sturmwaffel und Bernd Zehner beeinflussen. Wie werden sie reagieren und wie wird sich das auf die Punktevergabe auswirken?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG