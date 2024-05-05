Dinner Duell auf SterneniveauJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 3: Dinner Duell auf Sterneniveau
78 Min.Folge vom 05.05.2024
In Episode drei stellt sich Sturmwaffel einer großen Herausforderung: Er kocht Gerichte auf Sterne-Niveau, obwohl er nur als Hobbykoch Erfahrungen hat. Nach Absprache mit drei Sterneköchen kreiert er für jeden Gast ein exquisites Gericht. Noch nie zuvor hat Sturmwaffel auf so hohem Niveau gekocht – die Spannung ist enorm. Ein geheimer Überraschungsgast bringt zusätzliche Aufregung in die Episode. Diese Folge verspricht ein Highlight voller kulinarischer Wagnisse zu werden.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG