DINNER DUELL

Das große Dinner Duell Finale!

Staffel 1Folge 4vom 12.05.2024
Das große Dinner Duell Finale!

Das große Dinner Duell Finale!Jetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 4: Das große Dinner Duell Finale!

77 Min.Folge vom 12.05.2024

In der letzten Episode legt Bernd Zehner alles daran, ein unvergessliches Finale zu schaffen. Er wählt die exklusivsten Zutaten und kreiert ein luxuriöses Menü, das in den bisherigen Dinners unerreicht ist. Seine aufwendige Herangehensweise verblüfft seine Mitstreiter, die solch exquisite Zutaten noch nicht verkostet haben. Kann Bernd mit diesem strategischen Einsatz die Staffel für sich entscheiden?

