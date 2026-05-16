Dinner für Zwei: Gery Seidl & Gerald FleischhackerJetzt kostenlos streamen
Dinner für Zwei
Folge 22: Dinner für Zwei: Gery Seidl & Gerald Fleischhacker
33 Min.Folge vom 16.05.2026
Die Tafel in der Marx Halle in Wien ist gedeckt und Butler und Gastgeber Christoph Fälbl ist bereit, den prominenten Gästen ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Denn zu jedem Gang kredenzt Fälbl jeweils eine Charakterrolle, die die Promis abwechselnd darstellen müssen. Den Anfang machen zwei Stars und Publikumslieblinge der heimischen Kabarettszene: Gery Seidl und Gerald Fleischhacker. Ein eingespieltes Team, bei dem jeder Satz in einer Pointe endet. Bildquelle: ORF/ORF III
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