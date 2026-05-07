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Dinner für Zwei

Dinner für Zwei: Gernot Haas & Lilian Klebow

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 07.05.2026
Dinner für Zwei: Gernot Haas & Lilian Klebow

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Dinner für Zwei

Folge 21: Dinner für Zwei: Gernot Haas & Lilian Klebow

32 Min.Folge vom 07.05.2026

Das ORF-III-Improcomedy-Format: Zwei Gäste, sechs verschiedene Rollen – und ein Abendessen, das so schnell niemand vergisst. In einer neuen Ausgabe aus der Marx Halle in Wien treffen sich diesmal Meisterparodist und Kabarettist Gernot Haas und Schauspielerin Lilian Klebow zum „Dinner für Zwei“. Butler und Gastgeber Christoph Fälbl serviert wie gewohnt knifflige Charakterrollen, die spontan dargestellt werden müssen. So schlüpft Gernot Haas in die Rolle eines Waldschrats, der sein Baumhaus als Hauptwohnsitz melden möchte oder gibt den arroganten Rockstar, der sein Hotelzimmer verwüstet hat, aber nicht für den Schaden aufkommen möchte. Lilian Klebow überzeugt u. a. als politische Beraterin von Frank Stronach und als Stammwirtin von Sebastian Kurz. Ein Abend, an dem man aus dem Lachen nicht mehr herauskommt!

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