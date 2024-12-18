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Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Weihnachtsfeier

DittscheStaffel 10Folge 10vom 18.12.2024
Weihnachtsfeier

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Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 10: Weihnachtsfeier

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Katze als Weihnachtsmenü; Grillhähnchen; Schuhwurf auf Bush-Pressekonferenz; Verona Feldbusch; Schnarchen; Zu Gast ist die russische Musikgruppe "Dialekt".

Weitere Folgen in Staffel 10

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