Terpentin auf SchuhsohlenJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Terpentin auf Schuhsohlen
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal: Fußball; Igel; Rattenplage; Zellulitis; Welttoilettentag; Dittschi-Code; Herbert Grönemeyer, Opel und Staubsauger. Zu Gast ist Eva Lühr.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004