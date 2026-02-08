Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DIY-Makeover übers Wochenende

Wohlfühloase gesucht!

HGTVStaffel 1Folge 1vom 08.02.2026
Wohlfühloase gesucht!

Wohlfühloase gesucht!Jetzt kostenlos streamen

DIY-Makeover übers Wochenende

Folge 1: Wohlfühloase gesucht!

23 Min.Folge vom 08.02.2026

Jenni Yolo verwandelt das Schlafzimmer befreundeter Eltern in einen Rückzugsort, der Ruhe in den turbulenten Familienalltag bringt. Mit cleveren DIY-Lösungen, maßgeschneiderten Ideen und viel Feingefühl entsteht innerhalb eines Wochenendes ein Raum zum Abschalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DIY-Makeover übers Wochenende
HGTV
DIY-Makeover übers Wochenende

DIY-Makeover übers Wochenende

Alle 1 Staffeln und Folgen