DIY-Makeover übers Wochenende
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DIY-Makeover übers Wochenende
Die DIY-Expertin Jenni Yolo zeigt, wie viel sich mit Kreativität, handwerklichem Können und einem klaren Plan an nur einem Wochenende verändern lässt. Innerhalb weniger Tage nimmt sie sich schwieriger Räume an, denkt bestehende Grundrisse neu und findet pragmatische Lösungen, die im Alltag funktionieren. Mit begrenztem Budget, viel Eigenleistung und der Unterstützung ihres Mannes entsteht Schritt für Schritt ein Ergebnis, das beweist, dass große Veränderungen nicht viel Zeit brauchen, sondern vor allem gute Ideen.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.
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