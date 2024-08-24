Zum Inhalt springenBarrierefrei
dokFilm: Österreichs Originale

Österreichs Originale - Die Königin und der Wächter der Nacht

ORF2Staffel 1Folge 1vom 24.08.2024
Österreichs Originale - Die Königin und der Wächter der Nacht

dokFilm: Österreichs Originale

Folge 1: Österreichs Originale - Die Königin und der Wächter der Nacht

46 Min.Folge vom 24.08.2024

Sie sind weltberühmt in Österreich - zumindest aber in ihrem Bezirk, ihrem Grätzel oder in ihrer "Bubble". Sie sind österreichische Originale. Regisseurin Jennifer Rezny und Co-Regisseurin Ivana Vlasich stellen in ihrer Doku-Reihe Menschen einander gegenüber, die aus dem Raster dessen fallen, was landläufig als "normal" bezeichnet wird. Menschen, die von Leidenschaft und der Lust an der Grenzüberschreitung getrieben sind. Marianne Kohn ist Wiens "Königin der Nacht" - so auch der Titel einer Biografie. In den 1980ern wurde sie als "Wiens grantigste Barfrau" ausgezeichnet und zur Institution im legendären Club U4. Die Opernfanatikerin leitet heute die architektonisch wohl schönste Bar Wiens - die Loos Bar. In Graz kennen ihn alle nur unter seinem Spitznamen: Isi. Er ist Schleusenwärter, bestimmt darüber, wer hineindarf und wer draußen bleiben muss - und sorgt so für die Sicherheit der Gäste eines Nobelclubs. Sich selbst bezeichnet er als Empfangschef. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film

