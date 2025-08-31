Zum Inhalt springenBarrierefrei
dokFilm: Österreichs Originale

Österreichs Originale: Die Märchenwirtin und die Ziegenflüsterin

ORF2Staffel 1Folge 4vom 31.08.2025
Österreichs Originale: Die Märchenwirtin und die Ziegenflüsterin

dokFilm: Österreichs Originale

Folge 4: Österreichs Originale: Die Märchenwirtin und die Ziegenflüsterin

46 Min.Folge vom 31.08.2025

Darija Kasalo floh als Kind aus dem vom Krieg geprägten Vukovar nach Österreich und hat aus dem Gefühl des Andersseins Stärke geschöpft. In ihrem kunterbunten Lokal verbindet sie wilden Stil mit einem klaren Kodex: Respekt wird erwartet, wer sich nicht benimmt, fliegt raus. Helga Hager, aufgewachsen auf der Alm im Valsertal, kehrte nach Jahren in der gehobenen Hotellerie zurück zu Bergen, Ziegen und Einfachheit und lebt nach eigenen Regeln. Ihre Tiere sind für sie Lehrer und Partner zugleich, klare Grenzen und viel Liebe prägen den Alltag. Beide Frauen schaffen Orte, an denen Menschen ankommen können, und zeigen, wie man das Leben mit Würde, Wärme und Widerstandskraft gestaltet. Bildquelle: ORF/Feuer&Flamme Film/Florian Gebauer

dokFilm: Österreichs Originale
dokFilm: Österreichs Originale

dokFilm: Österreichs Originale

