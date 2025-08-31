Österreichs Originale: Die Märchenwirtin und die ZiegenflüsterinJetzt kostenlos streamen
dokFilm: Österreichs Originale
Folge 4: Österreichs Originale: Die Märchenwirtin und die Ziegenflüsterin
Darija Kasalo floh als Kind aus dem vom Krieg geprägten Vukovar nach Österreich und hat aus dem Gefühl des Andersseins Stärke geschöpft. In ihrem kunterbunten Lokal verbindet sie wilden Stil mit einem klaren Kodex: Respekt wird erwartet, wer sich nicht benimmt, fliegt raus. Helga Hager, aufgewachsen auf der Alm im Valsertal, kehrte nach Jahren in der gehobenen Hotellerie zurück zu Bergen, Ziegen und Einfachheit und lebt nach eigenen Regeln. Ihre Tiere sind für sie Lehrer und Partner zugleich, klare Grenzen und viel Liebe prägen den Alltag. Beide Frauen schaffen Orte, an denen Menschen ankommen können, und zeigen, wie man das Leben mit Würde, Wärme und Widerstandskraft gestaltet. Bildquelle: ORF/Feuer&Flamme Film/Florian Gebauer
