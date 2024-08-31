Österreichs Originale: Der rosarote Galerist und die barocke MalerinJetzt kostenlos streamen
Sie sind weltberühmt in Österreich - zumindest aber in ihrem Bezirk, ihrem Grätzel oder in ihrer "Bubble". Sie sind österreichische Originale. Regisseurin Jennifer Rezny stellt in ihrer Doku-Reihe Menschen einander gegenüber, die aus dem Raster dessen fallen, was landläufig als "normal" bezeichnet wird. Menschen, die von Leidenschaft und der Lust an der Grenzüberschreitung getrieben sind. Mit Faunen und Engeln umgibt sie sich, ausschweifend und voller Lebenslust, die Welt zu umarmen, ist sie: ein lebendes Gesamtkunstwerk. Raja Schwahn-Reichmann ist Malerin, Restauratorin und Bühnenbildnerin. Sie hat Kostümgeschichte und historische Kunsttechniken unterrichtet, Opern-Bühnenbilder, Musikvideos und Filme ausgestattet, jahrelang den "Life Ball" federführend mit Malerei, Kostümen und Ausstattung begleitet. Die Welt des Nick Treadwell ist pink - nicht anders als seine maßgefertigten Anzüge. Er handelt nicht nur mit Kunst - er ist selbst eine Kunstfigur. Er mag kein gebürtiger Österreicher sein - ein gelernter Österreicher ist er allemal. Seit Jahrzehnten lebt der Galerist im Land. Seine Art Mill betreibt er im Csello, der ehemaligen Cselley-Mühle im Burgenland. Bildquelle: ORF/Feuer & Flamme Film
