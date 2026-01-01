dokFilm: Peter Lorre - Hinter der Maske des Bösen
1 StaffelAb 0
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dokFilm: Peter Lorre - Hinter der Maske des Bösen
Der österreichisch-ungarische Emigrant mit dem runden Gesicht, der vor Hitler flieht und in Hollywood Zuflucht findet, wird dort in mehr als 80 Filmen spielen - stets in der Rolle des Bösewichts. Als Meister des doppelbödigen Spiels versucht er sein Leben lang vergeblich, das ihm anhaftende Image des Mörders abzustreifen. Eine Dokumentation über Schauspieler Peter Lorre.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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