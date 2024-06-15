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dokFilm: Peter Lorre - Hinter der Maske des Bösen
Folge 1: dokFilm: Peter Lorre - Hinter der Maske des Bösen
Die Rolle des Kindermörders in "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" von Fritz Lang macht Peter Lorre und sein Gesicht berühmt. Sie prägt seinen Weg bis hin zu "Der Verlorene", dem einzigen Film, bei dem er selbst Regie führt - und einen Mörder spielt. Sein Leben lang versucht er, sich davon zu lösen, aber er spielt die Bösen zu gut. Mit Leidenschaft. Rächt er Verwundungen aus seiner Kindheit? Oder ist es seine Morphium-Sucht? Fasziniert ihn das Böse? Die Odyssee des nach Hollywood exilierten österreichisch-ungarischen Schauspielers auf der Flucht vor den Nazis ist gezeichnet von der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Regisseurin Evelyn Schels zeichnet ein bewegtes Leben nach - voller Widersprüche und Gegensätze wie sein Humor und seine Traurigkeit.
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